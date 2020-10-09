Армения и Азербайджан приняли предложение Путина о консультациях в Москве
Азербайджан и Армения подтвердили участие в консультациях в Москве.
Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сейчас идет активная подготовка мероприятия, передает РИА Новости.
Накануне российский президент Владимир Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана 9 октября в Россию на переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе.
По словам главы государства, огонь должен быть прекращен с целью обмена пленными и телами погибших.
7 октября Путин также призвал все стороны к скорейшему прекращению огня, назвав события в Карабахе трагедией.