09 Октября 2020
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Общество В России
3D-модель вируса SARS-CoV-2. (2020) | Фото: visual-science.com

В России абсолютный рекорд с начала пандемии: больше 12 тысяч заражений за сутки

За последние сутки в России выявлено 12 126 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 201 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 7 092 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 272 238 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 257 летальных исходов, выздоровел 1 009 421 человек.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

  Москва - 3701

  Санкт-Петербург - 469

  Московская область - 411

  Ростовская область - 265

  Нижегородская область - 247

  Воронежская область - 195

  Свердловская область - 191

  Архангельская область - 183

  Ханты-Мансийский АО - 175

  Кемеровская область - 168

  Красноярский край - 165

  Ставропольский край - 157

  Волгоградская область - 151

  Ульяновская область - 150

  Ямало-Ненецкий АО - 149

  Иркутская область - 146

  Саратовская область - 144

  Мурманская область - 143

  Алтайский край - 142

  Республика Коми - 135

  Омская область - 132

  Томская область - 131

  Оренбургская область - 130

  Забайкальский край - 129

  Республика Крым - 125

  Самарская область - 121

  Удмуртская Республика - 116

  Тюменская область - 112

  Пензенская область - 107

  Республика Саха (Якутия) - 107

  Республика  Алтай - 103

  Краснодарский край - 102

  Хабаровский край - 101

  Орловская область - 100

  Ленинградская область - 97

  Пермский край - 96

  Республика Бурятия - 96

  Брянская область - 92

  Челябинская область - 92

  Новосибирская область - 87

  Тверская область - 86

  Калужская область - 82

  Республика Дагестан - 82

  Приморский край - 81

  Курская область - 80

  Карачаево-Черкесская Республика - 80

  Кировская область - 80

  Белгородская область - 78

  Республика Калмыкия - 78

  Ивановская область - 73

  Ярославская область - 73

  Республика Карелия - 72

  Костромская область - 70

  Кабардино-Балкарская Республика - 70

  Калининградская область - 67

  Рязанская область - 65

  Вологодская область - 65

  Республика Хакасия - 65

  Новгородская область - 61

  Курганская область - 61

  Тамбовская область - 58

  Астраханская область - 57

  Владимирская область - 56

  Сахалинская область - 56

  Смоленская область - 55

  Республика Ингушетия - 55

  Тульская область - 53

  Амурская область - 53

  Липецкая область - 52

  Республика Мордовия - 50

  Республика Башкортостан - 47

  Магаданская область - 43

  Республика Адыгея - 42

  Республика Северная Осетия - 38

  Псковская область - 37

  Республика Тыва - 36

  Республика Марий Эл - 35

  Камчатский край - 35

  Республика Татарстан - 32

  Чувашская Республика - 32

  Севастополь - 32

  Еврейская АО - 28

  Чеченская Республика - 6

  Чукотский АО - 4

  Ненецкий АО - 2

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В России абсолютный рекорд с начала пандемии: больше 12 тысяч заражений за сутки

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие, рекорд по заболевшим



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