В России абсолютный рекорд с начала пандемии: больше 12 тысяч заражений за сутки
За последние сутки в России выявлено 12 126 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 201 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 7 092 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 272 238 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 257 летальных исходов, выздоровел 1 009 421 человек.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 3701
Санкт-Петербург - 469
Московская область - 411
Ростовская область - 265
Нижегородская область - 247
Воронежская область - 195
Свердловская область - 191
Архангельская область - 183
Ханты-Мансийский АО - 175
Кемеровская область - 168
Красноярский край - 165
Ставропольский край - 157
Волгоградская область - 151
Ульяновская область - 150
Ямало-Ненецкий АО - 149
Иркутская область - 146
Саратовская область - 144
Мурманская область - 143
Алтайский край - 142
Республика Коми - 135
Омская область - 132
Томская область - 131
Оренбургская область - 130
Забайкальский край - 129
Республика Крым - 125
Самарская область - 121
Удмуртская Республика - 116
Тюменская область - 112
Пензенская область - 107
Республика Саха (Якутия) - 107
Республика Алтай - 103
Краснодарский край - 102
Хабаровский край - 101
Орловская область - 100
Ленинградская область - 97
Пермский край - 96
Республика Бурятия - 96
Брянская область - 92
Челябинская область - 92
Новосибирская область - 87
Тверская область - 86
Калужская область - 82
Республика Дагестан - 82
Приморский край - 81
Курская область - 80
Карачаево-Черкесская Республика - 80
Кировская область - 80
Белгородская область - 78
Республика Калмыкия - 78
Ивановская область - 73
Ярославская область - 73
Республика Карелия - 72
Костромская область - 70
Кабардино-Балкарская Республика - 70
Калининградская область - 67
Рязанская область - 65
Вологодская область - 65
Республика Хакасия - 65
Новгородская область - 61
Курганская область - 61
Тамбовская область - 58
Астраханская область - 57
Владимирская область - 56
Сахалинская область - 56
Смоленская область - 55
Республика Ингушетия - 55
Тульская область - 53
Амурская область - 53
Липецкая область - 52
Республика Мордовия - 50
Республика Башкортостан - 47
Магаданская область - 43
Республика Адыгея - 42
Республика Северная Осетия - 38
Псковская область - 37
Республика Тыва - 36
Республика Марий Эл - 35
Камчатский край - 35
Республика Татарстан - 32
Чувашская Республика - 32
Севастополь - 32
Еврейская АО - 28
Чеченская Республика - 6
Чукотский АО - 4
Ненецкий АО - 2