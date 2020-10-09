В Прикамье экс-глава поселения осужден за превышение полномочий

В Прикамье осужден экс-глава Бородульского сельского поселения Верещагинского района за превышение должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры

Установлено, что подсудимый с 2012 по 2017 г., занимая указанную должность, изготовил подложный документ, являющийся основанием для получения права собственности на земельный участок 20 тыс. кв. метров. При этом экс-чиновник знал, что участок - собственность РФ и находится в аренде у муниципалитета.

Несмотря на это, он выдал заявителю фиктивную выписку, на основании которой земельный участок перешел в собственность гражданина.

Суд приговорил виновного к штрафу в размере 100 тыс. руб. с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах и учреждениях, связанных с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок два года.

Пермский краевой суд оставил жалобу осужденного без удовлетворения, приговор - без изменения.