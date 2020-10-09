09 Октября 2020
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Конкурс на лучший проект продвижения и популяризации товарных знаков &quot;Уралвагонзавода&quot; (2020) | Фото: uralvagonzavod.ru

Уралвагонзавод планирует выпускать одежду для детей

На "Уралвагонзаводе" (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию "Ростех") состоялся конкурс на лучший проект продвижения и популяризации товарных знаков.

Как сообщили в пресс-службе УВЗ, свои идеи представили 17 участников из разных городов. В числе предложенных проектов сувенирной продукции от УВЗ были детские товары, бритвенные принадлежности, монеты, кухонная утварь, духи и многое другое. Проекты тройки победителей будут запатентованы. А в данный момент уже проходит проработка возможности реализации некоторых идей.

В итоге победил в конкурсе проект "УВЗ Детям", который предложили дизайнеры отдела полиграфии и технической документации "Уралвагонзавода" Юлия Сергиеня и Денис Щелканов. Авторы отметили, что их вдохновили сами дети. Юлия недавно стала мамой, поэтому тема детской одежды ей особо близка. Дизайнеры в течение двух месяцев разрабатывали линейку принтов для детских товаров, а также просчитали и экономическую выгоду от их реализации.

Конкурс на лучший проект продвижения и популяризации товарных знаков "Уралвагонзавода"(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

Конкурс на лучший проект продвижения и популяризации товарных знаков "Уралвагонзавода"(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

"Уралвагонзавод" уже зарегистрировал более 25 товарных знаков, в том числе с символикой самой известной спецтехники предприятия "Армата", "Т-90", "Т-72" и "Т-34". По словам начальника управления по интеллектуальной собственности концерна УВЗ Сергея Ананьева, активность участников конкурса помогает найти новые виды и способы использования и продвижения брендов компании.

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Уралвагонзавод планирует выпускать одежду для детей

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Теги: Уралвагонзавод, конкурс, бренд, продвижение



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