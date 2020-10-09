До конца года гиперзвуковую ракету "Циркон" испытают еще три раза

Гиперзвуковую ракету "Циркон" до конца этого года испытают еще три раза. Стрельбы будут проходить с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков". По данным источников ТАСС, в одном из испытаний ракета поразит морскую мишень, имитирующую авианосец.

Ближайший запуск, по словам инсайдеров, состоится в конце октября – начале ноября. "Все три пуска пройдут с реальным поражением морских или наземных мишеней, в частности, имитирующих авианосцы или стратегические объекты условного противника", - сообщил источник.

Напомним, о первом успешном испытании "Циркона" Владимиру Путину доложили 7 октября. "Дальность полёта ракеты составила 450 километров, максимальная высота – 28 километров. Время полёта – четыре с половиной минуты. Достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов", - сообщил командующий Генштабом ВС РФ Валерий Герасимов.