В рамках исполнения наказов избирателей в Воронеже идет активное благоустройство дворов

09 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Воронежская область
двор, благоустройство, детская площадка, качели (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

В рамках исполнения наказов избирателей в Воронеже идет активное благоустройство дворов

Воронежские дворы продолжают преображаться, передает корреспондент Накануне.RU. Работы по благоустройству дворовых территорий в 2020 году проведены уже в 58 городских дворах. В том числе, по 10 дворов в Левобережном и Коминтерновском районах, 13 – в Ленинском, 9 – в Советском, 7 – в Железнодорожном.

Причем, преображение территорий идет комплексно: обустраивают асфальт, устанавливают детские площадки, скамейки, ограждения и прочие элементы благоустройства, высаживают кустарники.

двор, благоустройство, детская площадка, песочница(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской городской думы, с 2018 по 2024 годы в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Воронеже запланировано благоустройство 459 дворов и 92 общественно значимых пространств на общую сумму 2,8 млрд рублей.

Уже в этом году, например, на территории округа №1 по наказам избирателей депутатом от этого округа Владимиром Ходыревым был решен вопрос установки тех или иных элементов благоустройства в 15 дворах. Это были и детские игровые комплексы, и спортивные тренажеры, а также качели, карусели, лавочки и песочницы.

двор, благоустройство, детская площадка(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

В этот округ входит несколько микрорайонов. Самым спортивным оказался Краснолесный. Здесь на улицах Боровиковая, Приграничная, Столля были установлены спортивные тренажеры и обновили ограждение стадиона «Локомотив», который планируют передать на баланс средней школе №24. Еще на пяти дворовых территориях, расположенных в Сомово и Отрожке, было проведено комплексное благоустройство.

В трех дворах микрорайона Отрожка, которые входят во второй округ (прежде представлял депутат Алексей Пинигина) - здесь избран Дмитрий Швецов - были установлены два детских игровых комплекса, отдельные элементы благоустройства и тренажеры.

двор, благоустройство, детская площадка, тренажеры(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

В 24-м избирательном округе, интересы избирателей которого в городской Думе представляет Александр Сысоев, в текущем году установлено детское и спортивное в 14 дворах.

двор, благоустройство, детская площадка, качели(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

В округе №9, от которого в городской парламент избран Александр Провоторов, прямо сейчас идет благоустройство шести дворов и одной общественно значимой территории. По программе «Городская комфортная среда» на территории округа №9 проводятся также работы по комплексному благоустройству во дворах: улицы Героев Сибиряков, 81,83; улицы Героев Сибиряков, 50, 52; проспект Патриотов, 18.

Примеры дворового благоустройства можно продолжать. Как говорят депутаты, очень важно, чтобы сами сами жители не сидели сложа руки, а объединялись, инициировали изменения на придомовых территориях, контролировали ход и качество работ. Так как, если претензии у жителей возникают, то подрядчик устраняет недостатки за собственный счет.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В рамках исполнения наказов избирателей в Воронеже идет активное благоустройство дворов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: благоустройство дворов, воронежская городская дума, депутаты, владимир ходырев, александр провоторов, александр сысоев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети