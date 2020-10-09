В рамках исполнения наказов избирателей в Воронеже идет активное благоустройство дворов

Воронежские дворы продолжают преображаться, передает корреспондент Накануне.RU. Работы по благоустройству дворовых территорий в 2020 году проведены уже в 58 городских дворах. В том числе, по 10 дворов в Левобережном и Коминтерновском районах, 13 – в Ленинском, 9 – в Советском, 7 – в Железнодорожном.

Причем, преображение территорий идет комплексно: обустраивают асфальт, устанавливают детские площадки, скамейки, ограждения и прочие элементы благоустройства, высаживают кустарники.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской городской думы, с 2018 по 2024 годы в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Воронеже запланировано благоустройство 459 дворов и 92 общественно значимых пространств на общую сумму 2,8 млрд рублей.

Уже в этом году, например, на территории округа №1 по наказам избирателей депутатом от этого округа Владимиром Ходыревым был решен вопрос установки тех или иных элементов благоустройства в 15 дворах. Это были и детские игровые комплексы, и спортивные тренажеры, а также качели, карусели, лавочки и песочницы.

В этот округ входит несколько микрорайонов. Самым спортивным оказался Краснолесный. Здесь на улицах Боровиковая, Приграничная, Столля были установлены спортивные тренажеры и обновили ограждение стадиона «Локомотив», который планируют передать на баланс средней школе №24. Еще на пяти дворовых территориях, расположенных в Сомово и Отрожке, было проведено комплексное благоустройство.

В трех дворах микрорайона Отрожка, которые входят во второй округ (прежде представлял депутат Алексей Пинигина) - здесь избран Дмитрий Швецов - были установлены два детских игровых комплекса, отдельные элементы благоустройства и тренажеры.

В 24-м избирательном округе, интересы избирателей которого в городской Думе представляет Александр Сысоев, в текущем году установлено детское и спортивное в 14 дворах.

В округе №9, от которого в городской парламент избран Александр Провоторов, прямо сейчас идет благоустройство шести дворов и одной общественно значимой территории. По программе «Городская комфортная среда» на территории округа №9 проводятся также работы по комплексному благоустройству во дворах: улицы Героев Сибиряков, 81,83; улицы Героев Сибиряков, 50, 52; проспект Патриотов, 18.

Примеры дворового благоустройства можно продолжать. Как говорят депутаты, очень важно, чтобы сами сами жители не сидели сложа руки, а объединялись, инициировали изменения на придомовых территориях, контролировали ход и качество работ. Так как, если претензии у жителей возникают, то подрядчик устраняет недостатки за собственный счет.