Каждый пятый звонок коллекторов в сентябре пришелся на "пандемийного" должника

По итогам сентября на заемщиков, которые перестали платить по кредитам из-за ситуации с пандемией, пришлось 18% от общего количества звонков коллекторов. Такие данные предоставили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), передает РБК. Это просрочки, которые образовались в апреле—июне.

По данным НАПКА, кредиторы стали активнее отдавать профессиональным взыскателям долги с просрочкой до 180 дней.

Коллекторы отмечают, что за период пандемии должников стало больше. Вместе с тем они от долга не отказываются и не платят не потому что не хотят, а потому что снизилась их платежеспособность. Некоторые должники объясняют неплатежи правом на кредитные каникулы.

Отметим, еще в конце марта коллекторы и банки фиксировали появление должников (причем, даже добросовестных клиентов кредитных организаций), которые отказываются платить, ссылаясь на пандемию коронавируса. Отмечалось, что пока такую причину в качестве аргумента приводят лишь в 1% отказов платить по долгам. Тем не менее, тенденция существует.