09 Октября 2020
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Экономика В бывшем СССР Украина
Бедность, пенсионер, подаяние, нищета, кризис (2020) | Фото из открытых источников

Премьер Украины заявил, что через 15 лет пенсий не будет

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече со студентами Львовского политеха заявил, что через 15 лет пенсий не будет.

По его словам, трудоспособных все меньше, а пожилых все больше. И чтобы содержать пенсионеров, нужно будет минимум в два раза увеличить налоги, но компании этого не хотят. А значит, государство не сможет через лет 15 платить пенсии. Он призвал каждого копить себе на старость.

Недавно глава комитета Рады по социальной политике Галина Третьякова признала, что новое повышение пенсионного возраста неизбежно, так как у людей просто не будет хватать страхового стажа для выхода на пенсию.

Отметим, что в 2017 году на Украине была запущена пенсионная реформа, когда пенсионный возраст формально не тронули, но резко повысили требуемый стаж - до 35 лет, чтобы лишить пенсий как можно больше людей. Пока, однако, это не дало результатов - дефицит Пенсионного фонда продолжает расти и составляет около 200 млрд гривен (более 500 млрд руб.). Притом что средняя пенсия в стране всего около 3 тыс. гривен. Фактически денег в Пенсионном фонде уже сегодня хватает на выплату только половины пенсий.

Экономист Олег Пендзин говорит, что человек на пенсии должен прожить хотя бы 10-12 лет, иначе теряется весь смысл пенсионных отчислений. А как можно повышать пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, если они живут в среднем только до 67?

Оппозиционный депутат Ренат Кузьмин уверен, что Киев выполняет требование Запада и внушает людям желание уехать с Украины.

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Премьер Украины заявил, что через 15 лет пенсий не будет

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Теги: Украина, пенсия



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