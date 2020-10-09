Жители Екатеринбурга смогут прокатиться на инновационном трамвае от "Уралтрансмаш" уже в ближайшее время

В ближайшее время в Екатеринбурге начнет курсировать полностью низкопольный скоростной инновационный трамвай 71-418 от "Уралтрансмаш". Несколько пробных поездок он совершал и ранее. Так, например, жители города могли увидеть транспорт вчера на маршруте №18.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, после обкатки трамвай вернулся в депо для наладки всех систем и дальнейшей подготовки к перевозке первых пассажиров. Трамвай будет и дальше курсировать по 18-му маршруту и уже в ближайшие дни начнет возить жителей уральской столицы.