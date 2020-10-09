Сбербанк просчитал, когда в России наступит пик заболеваемости коронавирусом

Сбербанк представил несколько вариантов развития ситуации с коронавирусом в России. Сценарии были просчитаны с помощью математической модели SEIR. Прогнозы представлены на сервисе "Сбериндекс".

Так, согласно прогнозам Сбербанка, пик заболеваемости COVID-19 в России может прийтись на первую половину ноября – на 8 или 12-е число. Москва может пройти пик еще раньше.

В Сбере просчитали четыре варианта поведения россиян: они соблюдают меры предосторожности, нарушают их иногда, нарушают их постоянно или вообще ведут себя так, будто эпидемии нет.

Интересно, что все варианты кроме третьего предполагают, что пик пандемии придется на 8 ноября. Но вот суточный прирост будет разным в зависимости от поведения: 16 864 инфицированных при полном соблюдении мер, 17 645 — при редких нарушениях, 23 325 — при несоблюдении ограничений. Если же россияне будут постоянно игнорировать меры безопасности, то пик заболеваемости придется на 12 ноября с суточным приростом в 21 968 случаев.

Что касается Москвы, то здесь пик заболеваемости наступит или 17, или 20 октября с цифрами от 5,2 тыс. до 7,9 тыс. новых больных в сутки.