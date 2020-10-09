Суд приговорил ямальца к 13 годам за подготовку террористического акта

Центральный окружной военный суд приговорил жителя Тарко-Сале (ЯНАО) к 13 годам лишения свободы за подготовку террористического акта. Подготовка была пресечена сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области в феврале 2020 г.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, Багамой Багамаев 1994 г.р. собирался подорвать место массового скопления людей. Для этого он хотел использовать самодельное взрывное устройство.

Ямалец осужден по ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ и приговорен к 13 годам лишения свободы, три из которых проведет в тюрьме, а оставшиеся годы в исправительной колонии строгого режима. Решение суда вступило в законную силу.