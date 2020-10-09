В Роспотребнадзоре посоветовали не ездить с детьми на юг

Путешествия с детьми на юг в настоящее время не являются безопасными из-за сезонного роста заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сомневаюсь, что будет правильным решением ехать с ребенком на юг. Это тоже транспорт, это тоже перелеты", - сказала Попова в интервью "Российской газете".

По ее мнению, лучший вариант - провести это время с ребенком дома или на свежем воздухе.

Напомним, ранее руководитель Роспотребнадзора сообщила, что эпидемиологическая ситуация осложняется, за последний месяц суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России увеличился более чем два раза. По ее словам, в стране снова регистрируют завозные случаи заражения.

Накануне Минздрав рекомендовал россиянам провести 10 и 11 октября дома. Как заявил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов, лучше воздержаться от прогулок и поездок в общественном транспорте, пишет Regnum.