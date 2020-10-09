"Россети" своевременно выполняют мероприятия по обеспечению надёжной работы сетей в ОЗП

Первый заместитель генерального директора – главный инженер "Россетей" Андрей Майоров выступил на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике, где обсуждался ход подготовки объектов энергетики к осенне-зимнему периоду. По словам Майорова, обеспечена полная готовность оборудования и персонала.



Все компании группы "Россети" обеспечили высокий темп работ, несмотря на ограничения, которые накладывает сложная ситуация с коронавирусной инфекцией. Работы идут с опережением графиков на 12,5%. Особое внимание уделено техническому обслуживанию оборудования питающих центров. Выполнен ремонт 695 трансформаторов и 18 900 выключателей (115% и 101% годового плана), 39 200 трансформаторных подстанций (101%). Также отремонтировано 165 600 км ЛЭП, установлено 985 200 изоляторов, расчищено 149 100 гектаров трасс ВЛ. Объём финансирования ремонтов в 2020 году составил 70,2 млрд рублей, на 9% выше, чем годом ранее. На 1 октября по основной номенклатуре работ программа техобслуживания и ремонта реализована полностью.

Сформировано 10 111 ремонтных бригад из 50 656 человек, подразделения укомплектованы техникой (24 138 единиц). В резерве – 5 937 мобильных источников электроснабжения (464,4 МВт). Проведено 154 учения, заключено 1 597 соглашений о взаимодействии с МЧС России, Росгидрометом, дорожными службами и подрядными организациями.



В уральском подразделении компании на ремонт и обслуживание инфраструктуры в преддверии отопительного сезона направлено более 4 млрд рублей. Работы прошли на 10,6 тысяч км линий электропередачи 0,4-110 кВ и в более 2 тысяч центров питания 35-110 кВ и 6-10 кВ. Аварийный запас в компании укомплектован. С начала года в филиалах "Россети Урал" проведено 112 специализированных противоаварийных тренировок персонала по ликвидации возможных нештатных ситуаций в период предстоящего максимума нагрузок.

Энергетики компании "Россети Урал" уделили внимание комплексу ремонтных работ и на арендованных электрических сетях. Сегодня в рамках программы консолидации электросетевых активов в аренде уральских специалистов Группы компаний "Россети" находится 11,3 тысяч километров линий электропередачи, трансформаторные подстанции суммарной мощностью порядка 3 294 МВА, которые обеспечивают электроснабжение более 400 тысяч жителей трех регионов присутствия – новых клиентов подразделений "Россети Урал".

Стоит отметить, что благодаря выполнению всех производственных планов компании "Россети Урал" уже несколько лет подряд удаётся достигать уверенных показателей снижения аварийности в электрических сетях и выдерживать скорость ликвидации технологических нарушений в пределах двух часов.



Напомним, что общая численность производственного персонала компании "Россети Урал" составляет порядка 14,5 тысяч человек в составе 766 бригад, оснащенных 1860 единицами спецтехники. В обслуживании уральских энергетиков Группы компаний "Россети" находятся 37,3 тысяч центров питания различного класса напряжения установленной мощностью 31,1 ГВА и свыше 140 тысяч километров ЛЭП 0,4 -220 кВ.

