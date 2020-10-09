09 Октября 2020
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Самолёт А320 Airbus авиакомпании Аэрофлот (2020) | Фото: Накануне.RU

"Аэрофлот" провел допэмиссию и привлек 40 млрд рублей

"Аэрофлот" провел дополнительное размещение акций (SPO). Компания смогла привлечь 39,1 млрд руб. Также Российская Федерация, являющаяся основным акционером авиакомпании (51,2% акций) выкупит ценные бумаги еще примерно на 40,9 млрд руб., говорится в сообщении перевозчика. Отметим, что РФ поучаствовала и в формировании книги заявок – около 9,1 млрд руб. из упомянутых 39,1 млрд.

"Коммерсант" отмечает, что допэмиссия "Аэрофлота" не вызвала большого спроса со стороны отечественных институциональных инвесторов, не помогло даже 20-процентнное снижение стоимости бумаг относительно параметров, заявленных в конце сентября, когда были представлены параметры SPO. Аналитики говорят, что пока будущее перевозчика слишком непредсказуемо, но в будущем, возможно, интерес к акциям вырастет.

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"Аэрофлот" провел допэмиссию и привлек 40 млрд рублей

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Теги: аэрофлот, допэмиссия, акции, ценные бумаги



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