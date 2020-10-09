В Челябинской области за сутки скончались шесть человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки у 98 человек подтвержден COVID-19, шесть пациентов скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 17 тыс. 584 человека.

В настоящий момент в регионе 3 тыс. 743 заболевших. За сутки выписаны 36 человек, всего в регионе выздоровели 13 тыс. 278 пациентов.

За прошедшие сутки умерло шесть человек, коронавирус у них был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 61 и 86 лет и женщины 46, 62, 72 и 80 лет.