Исполнительного директора банка "Траст" задержали по делу о мошенничестве

Исполнительного директора банка непрофильных активов "Траст" Михаила Хабарова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее он был допрошен в Следственном комитете, в его доме прошли обыски.

Как ТАСС адвокат топ-менеджера банка Владимир Слащев, вину Хабаров не признает.

По данным источника, Хабарова допрашивали по уголовному делу о хищении почти 842 млн рублей у владельца "Деловых линий" Александра Богатикова.

Напомним, Центральный банк в марте 2018 года объявил о введении временной администрации в банке "Траст".

На базе банка "Траст" был создан банк непрофильных активов. В него вошли активы ряда санируемых банков, включая Бинбанк и Промсвязьбанк.