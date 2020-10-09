09 Октября 2020
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аэропорт, Кольцово (2019) | Фото:Накануне.RU

Летевший из Москвы пассажирский самолет вынужденно сел в аэропорту Екатеринбурга

Прокуратура начала проверку после вынужденной посадки самолета в екатеринбургском аэропорту.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, минувшей ночью в аэропорту Кольцово вынужденно село воздушное судно авиакомпании "Аэрофлот", следовавшее по маршруту "Москва – Омск". На борту находилось 149 пассажиров и шестеро членов экипажа.

Предварительной причиной посадки стал отказ обогрева датчиков статики и динамики. Сейчас транспортные прокуроры выясняют все обстоятельства инцидента.

Как сообщало Накануне.RU, недавно самолет "Аэрофлота" столкнулся с птицами, вылетая из екатеринбургского аэропорта Кольцово. На борту находились 74 человека. После случившегося командир принял решение продолжать полет в пункт назначения – аэропорт Шереметьево в Москве.

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Летевший из Москвы пассажирский самолет вынужденно сел в аэропорту Екатеринбурга

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Теги: самолет, посадка, прокуратура, Москва, Екатеринбург



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