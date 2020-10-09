Парламент Дании провел заседание с участием фальшивой "Тихановской"

Конфуз случился в Фолькетинге – парламенте Дании. На заседании комитета по международной политики присутствовал человек, выдавший себя за кандидата в президента Белоруссии Светлану Тихановскую.

Тихановскую, как известно, сейчас привечают во многих европейских парламентах и правительствах, приглашая на беседы.

И вот, 6 октября по видеосвязи с парламентариями Дании пообщалась "Тихановская". На заседании комитета как раз обсуждалась политическая ситуация в Белоруссии, депутаты решали, как можно поддержать белорусский народ "в его борьбе за демократию и права человека" (цитата из официального сообщения Фолькетинга).

"Когда началась встреча, у "Светланы Тихановской" и ее сотрудников возникли проблемы с камерой на компьютере, поэтому ее невозможно было увидеть. Заседание продолжалось около 40 минут, когда участники встречи заподозрили, что что-то пошло не так, они завершили собрание", - сообщает пресс-служба парламента.

Позднее аппарат Фолькетинга связался с представителем Тихановской и выяснил, что на заседании она не присутствовала.

По данным СМИ, неладное депутаты заподозрили, когда "Тихановская" поинтересовалась судьбой собачьих борделей в Дании.

"В дальнейшем мы будем всегда требовать, чтобы камера была включена, когда комитет встречается с кем-то дистанционно", - заверил Майкл Ааструп Йенсен, заместитель главы комитета по внешней политике.