Дмитрий Махонин возглавил правительство Прикамья

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин возглавил краевое правительство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Соответствующий документ был подписан 7 октября, в день официального вступления губернатора в должность. Он опубликован на портале правовой информации.

Таким образом, Дмитрий Махонин продолжит работать в двух должностях: губернатора Пермского края и председателя правительства.

Как ранее сообщало Накануне.RU, указ об упразднении председателя правительства был подписан прошлым губернатором Виктором Басаргиным. В конце декабря 2016 г. Басаргин отправил краевое правительство в отставку и сформировал новое, которое лично возглавил. Должность сохранял за собой и экс-губернатор Максим Решетников.