В Рязанской области снимают режим ЧС, введенный из-за пожара на военных складах

Режим чрезвычайной ситуации в Рязанской области, введенный из-за пожара на военных складах, снимается с 08:00 9 октября.

Как сообщил заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, пожар на складах локализован, арсенал не представляет угроз для жителей.

"Открытого горения и взрывов на арсенале нет. Арсенал абсолютно локализован", - цитирует Булгакова Regnum.

Между тем, как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, интенсивность взрывов уменьшилась, этой ночью было всего два взрыва.

Напомним, 7 октября на складе боеприпасов возле поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар, что привело к детонации хранившихся там снарядов. В двух районах региона введен режим ЧС.

Госпитализировано 16 человек, пострадало более 20 построек. Эвакуированы более 2300 жителей из 14 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5–10 км зоны.