"Родила дома, на учет ребенка не ставила". Прокуратура проверяет дикую историю про младенца в шкафу

Прокуратура Карпинска проверит присоединилась к проверке дикой истории о женщине, полгода прятавшей свою новорожденную дочь в сумке в шкафу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, женщина полностью скрыла рождение ребенка и не обращалась ни в какие медучреждения для помощи с новорожденным или постановки для младенца на учет.

"Предполагаемая мать ребенка на учет в женскую консультацию ГАУЗ Свердловской области "Карпинская центральная городская больница" не встала, в конце апреля 2020 года дома родила девочку, в родильный дом не обращалась, после рождения ребенка с малолетней новорожденной на учет в детскую поликлинику не встала, свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила", - сообщили в ведомстве.

Помимо этого, сотрудники прокуратуры не обнаружили на месте проживания детского питания-смеси, детской одежды, кроватки и каких-либо средств гигиены для новорожденных.

"Ребенок доставлен в учреждение здравоохранения как несовершеннолетняя, находящаяся в социально-опасном положении. Семья на профилактическом учете в органах системы профилактики не состоит, ранее не состояла. Информация о данной семье из других субъектов системы профилактики в ПДН не поступала", - добавили в ведомстве.

Расследование уголовного дела, возбужденного по по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанность по воспитанию несовершеннолетнего), а также по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) взято прокуратурой на личный контроль.

Напомним, у женщины также есть еще двое детей: мальчик 13 лет и девочка – трех. Мать воспитывала детей одна. Младенца обнаружили подруги женщины, которые собрались у нее дома выпить.