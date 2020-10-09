09 Октября 2020
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Спорт В России
Александр Соболев (2020) | Фото: twitter.com/TeamRussia

Нападающий Александр Соболев отличился в первой игре за сборную

Сборная России по футболу потерпела поражение в товарищеском матче против сборной Швеции. Матч на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве завершился со счётом 1:2.

В составе гостей отличились Александер Исак (21-я минута) и Маттиас Йоханссон (73). У сборной России уже в добавленное время единственный гол отквитал нападающий "Спартака" Александр Соболев, отличившийся в дебютном матче за национальную команду.

Отметим, что состав на игру нашей команды был несколько экспериментальным. Так, к примеру, ещё одну дебютную игру за сборную провёл полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой, вышедший в стартовом составе, а место в воротах с начала игры занял голкипер "Сочи" Сослан Джанаев, сыгравший последний и единственный раз за сборную в 2016 году.

Следующая игра сборной России состоится 11 октября. Подопечные Станислава Черчесова сразятся со сборной Турции в Москве в рамках Лиги наций UEFA.

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Нападающий Александр Соболев отличился в первой игре за сборную

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Теги: Россия, Швеция, футбол, Александр Соболев



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