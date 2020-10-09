У спикера челябинского ЗСО будет семь заместителей

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на первом заседании избрали первого заместителя и заместителей председателя областного парламента, передает корреспондент Накануне.RU.

В структуре ЗСО, которую ранее утвердили областные парламентарии, у председателя Законодательного собрания будет семь заместителей, один из них – первый.

Первым заместителем по результатам тайного голосования избран экс-глава Южноуральска Александр Лазарев. Он будет курировать деятельность комитета ЗСО по бюджету и налогам.

Заместителями председателя областного парламента избраны Юрий Карликанов, Константин Струков, Владимир Павлов, Олег Голиков, Анатолий Еремин, Вадим Ромасенко.

Юрий Карликанов будет отвечать за деятельность двух комитетов – комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению и комитета по регламенту и депутатской этике.

Константин Струков будет курировать вопросы экологии и природопользования.

Владимир Павлов будет отвечать за деятельность двух комитетов – комитета по экономической политике и предпринимательству и комитета по аграрной политике.

Олег Голиков будет курировать вопросы строительной политики и ЖКХ. Анатолий Еремин будет курировать деятельность двух комитетов – комитета по социальной политике и комитета по молодежной политике, культуре и спорту.

Вадим Ромасенко будет курировать вопросы промышленной политики, энергетики, транспорта и тарифного регулирования.