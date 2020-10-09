В Перми умер декан электротехнического факультета пермского политеха

Декан электротехнического факультета Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), кандидат технических наук, доцент Александр Костыгов скончался накануне вечером, сообщили Накануне.RU в пресс-службе университета.

"Жизнь Александра Костыгова была неразрывно связана с Пермским Политехом. В 1977 году он закончил наш университет по специальности "Электропривод и автоматизация промышленных установок", ему была присвоена квалификация "Инженер-электрик". В этом же году он начал работать в вузе", - говорится в тексте сообщения.

Семья и руководство университета не разглашают диагноз ученого. Telegram-канал Properm.ru, сообщает, что ученый умер в стационаре от коронавирусной инфекции. Однако в пресс-службе Политеха заявили, что это не коронавирус и в свидетельстве о смерти указана другая причина. Комментировать отказались, заявив, что это личное дело его семьи.

Прощание с ученым состоится 10 октября в 12.00 по адресу: ул. Новогайвинская, 71/1.