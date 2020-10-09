В Перми умер декан электротехнического факультета пермского политеха

09 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    calvin klein jeans original denim new york city отсюда

Общество Приволжский ФО Пермский край
Пермский национальный исследовательский политехнический университет ПНИПУ (2016) | Фото: permtpp.ru

В Перми умер декан электротехнического факультета пермского политеха

Декан электротехнического факультета Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), кандидат технических наук, доцент Александр Костыгов скончался накануне вечером, сообщили Накануне.RU в пресс-службе университета.

"Жизнь Александра Костыгова была неразрывно связана с Пермским Политехом. В 1977 году он закончил наш университет по специальности "Электропривод и автоматизация промышленных установок", ему была присвоена квалификация "Инженер-электрик". В этом же году он начал работать в вузе", - говорится в тексте сообщения.

Семья и руководство университета не разглашают диагноз ученого. Telegram-канал Properm.ru, сообщает, что ученый умер в стационаре от коронавирусной инфекции. Однако в пресс-службе Политеха заявили, что это не коронавирус и в свидетельстве о смерти указана другая причина. Комментировать отказались, заявив, что это личное дело его семьи.

Прощание с ученым состоится 10 октября в 12.00 по адресу: ул. Новогайвинская, 71/1.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Перми умер декан электротехнического факультета пермского политеха

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: декан ПНИПУ, Александр Костыгов, смерть, прощание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети