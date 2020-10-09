На радость Грефу: Госдума разрешит "оплату лицом"

Госдума собирается принять поправки о биометрических данных и их хранении до конца осенней сессии (то есть до конца года). Документ еще в прошлом году прошел первое чтение, но потом его приятие было "заморожено", сообщают "Известия" со ссылкой на главу думского комитета по финансовым рынкам Анатолия Аксакова.

Поправки расширят сферу применения биометрии, например, можно будет расплачиваться в магазине "лицом" при помощи сканирования. Эксперты отмечают, что самые важные поправки – в части ужесточения требований к хранению биометрических данных, в том числе в банках и у Ростелекома (он выступает оператором базы биометрических данных россиян).

Сейчас технологию оплаты лицом тестируют многие банки в сотрудничестве с сетями гипермаркетов, общепитом и т.д. В последний раз привлек к этой теме внимание Сбербанк – на презентации нового бренда компания отметила, что скоро в офисах банка не нужно будет предъявлять паспорт – оператор просто отсканирует лицо клиента.