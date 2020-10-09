09 Октября 2020
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тугулым (2007) | Фото: Накануне.ru

Всероссийская перепись населения в Свердловской области начнется с отдаленных территорий

В ноябре 2020 года в Свердловской области начнется Всероссийская перепись населения в отдаленных и труднодоступных территориях. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Согласно российскому законодательству, такое масштабное мероприятие проводится не реже, чем один раз в 10 лет. Последняя всеобщая перепись населения проводилась в 2010 году.

"Первыми участие в переписи примут жители Махневского муниципального образования и Байкаловского муниципального района – здесь перепись состоится в ноябре 2020 года. В декабре будут переписаны жители труднодоступных населенных пунктов Ивдельского и Тугулымского городских округов. В этот период перепись населения пройдет в 29 населенных пунктах", - рассказала руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области Елена Кутина.

тугулым дорожный указатель(2007)|Фото: Накануне.ru

До 30 июня 2021 года Всероссийская перепись населения будет проведена в остальных отдаленных территориях Среднего Урала – в 71 населенном пункте региона (Таборинском муниципальном районе, Верхнесалдинском, Гаринском, Сосьвинском, Серовском городских округах, городском округе город Нижний Тагил и городском округе муниципальное образование Алапаевское).

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. В этот раз она будет проведена с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).

При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также принять участие в переписи можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".

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Всероссийская перепись населения в Свердловской области начнется с отдаленных территорий

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Теги: перепись населения, территории, Свердловская область



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