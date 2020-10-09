В структуре челябинского ЗСО будет десять комитетов

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на первом заседании утвердили структуру областного парламента, передает корреспондент Накануне.RU.

В соответствии с Уставом Челябинской области Законодательное собрание региона состоит из президиума и комитетов, образуемых ЗСО.

"Я предлагаю в структуре Законодательного собрания закрепить десять комитетов, избрать первого заместителя председателя ЗСО и шесть заместителей", - обратился к депутатам спикер ЗСО Владимир Мякуш.

В структуре ЗСО будет десять комитетов:

комитет по бюджету и налогам;

комитет по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству;

комитет по экологии и природопользованию;

комитет по аграрной политике;

комитет по экономической политике и предпринимательству;

комитет по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию;

комитет по социальной политике;

комитет по молодежной политике, культуре и спорту;

комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению;

комитет по регламенту и депутатской этике.

Депутаты структуру приняли. Также на заседании парламентарии утвердили положение комитетов областного парламента.