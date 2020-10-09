В структуре челябинского ЗСО будет десять комитетов
Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на первом заседании утвердили структуру областного парламента, передает корреспондент Накануне.RU.
В соответствии с Уставом Челябинской области Законодательное собрание региона состоит из президиума и комитетов, образуемых ЗСО.
"Я предлагаю в структуре Законодательного собрания закрепить десять комитетов, избрать первого заместителя председателя ЗСО и шесть заместителей", - обратился к депутатам спикер ЗСО Владимир Мякуш.
В структуре ЗСО будет десять комитетов:
комитет по бюджету и налогам;
комитет по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству;
комитет по экологии и природопользованию;
комитет по аграрной политике;
комитет по экономической политике и предпринимательству;
комитет по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию;
комитет по социальной политике;
комитет по молодежной политике, культуре и спорту;
комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению;
комитет по регламенту и депутатской этике.
Депутаты структуру приняли. Также на заседании парламентарии утвердили положение комитетов областного парламента.