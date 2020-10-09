09 Октября 2020
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Экономика В России Москва
пенсия деньги (2013) | Фото:

"Единая Россия" заговорила об индексации выплат работающим пенсионерам после того, как идею одобрил Путин

После того, как Владимир Путин позавчера на встрече с лидерами думских фракций поддержал идею Сергея Миронова ("Справедливая Россия") об индексации пенсий работающим пенсионерам, стало известно, что подобное предложение, оказывается, имеется и у "Единой России". Ранее, правда, парламентское большинство неоднократно отклоняло попытки других партий вернуть индексацию (работающим пенсионерам не индексируют пенсию с 2016 года).
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"Мы свои предложения сдавали по этому поводу правительству. Сейчас рассчитываем, что на наши предложения поступит ответ. Разумеется, мы эту тему обсуждали и с Пенсионным фондом, и с Министерством труда. Посмотрим, какой ответ дадут коллеги в связи с поручением президента", - цитирует ТАСС первого зампреда фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрея Исаева. В начале года тот же Исаев говорил, что на индексацию пенсий работающих пенсионеров потребуется до 500 млрд руб., а это "достаточно существенные средства".

По его словам, инициативы единороссов включают как одновременное восстановление индексации для всех категорий работающих пенсионеров, так и поэтапный сценарий. "В случае невозможности реализовать самый лучший вариант, у нас были и компромиссные предложения", - пояснил парламентарий.

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"Единая Россия" заговорила об индексации выплат работающим пенсионерам после того, как идею одобрил Путин

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Теги: единая россия, госдума, андрей исаев, индексация пенсий, работающие пенсионеры



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