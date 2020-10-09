США обвинили Россию и КНР в саботаже разработки вакцины от COVID-19

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина обвинил Россию, Китай и Иран в том, что они пытаются помешать Соединенным Штатам получить вакцину от коронавируса.

По его словам, иностранные государства пытаются помешать США применить вакцину после ее изобретения и производства. Доказательств Эванина при этом не предоставил, отмечает Regnum.

Ранее сообщалось о том, что США отказались от "беспрецедентного сотрудничества" с Россией по разработке вакцин и лечения от COVID-19. Сообщается, что российская сторона предлагала сотрудничество Operation Warp Speed (OWS) – частно-государственному партнерству, созданному по указанию Трампа в апреле этого года для поиска лечения от коронавируса.