На жительницу Карпинска, державшую новорожденную дочь полгода в шкафу, завели уголовное дело

В отношении 37-летней жительницы Карпинска возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка". Как рассказал Накануне.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, женщина полгода держала новорожденную дочь в сумке в шкафу.

Накануне в социальных сетях появилось видео с сильно исхудавшим младенцем. На заднем фоне плач и возмущенные голоса, как позже выяснилось, подруг матери ребенка. Девочку обнаружили случайно, когда женщины собрались вместе выпить в доме подозреваемой: из шкафа донеслись какие-то звуки.

"В эту жуткую историю трудно поверить, но как бы ни тяжело было об этом говорить, она похожа на правду. Чтобы утверждать это, необходимо получить официальное медицинское заключение о том, что женщина, о которой идет речь, действительно является мамой малыша. Дело в том, что подозреваемая нигде в женской консультации в период беременности на учете не состояла и в момент родов за помощью к врачам не обращалась. Возможно, роды проходили в домашних условиях", - рассказал Валерий Горелых.

Сотрудники территориального ОВД сразу выехали на адрес проживания женщины, там они обнаружили грудного ребенка в истощенном состоянии. Девочку в тяжелом состоянии оперативно доставили в местную больницу, где сейчас врачи предпринимают необходимые меры для ее спасения. По предварительным данным, у ребенка гипотрофия третьей степени, а также подозрение на другие серьезные заболевания.

"Подозреваемая воспитывает еще двух детей - мальчика 13 лет и 3-летнюю девочку. В настоящее время женщина растит детей одна. С мужем она рассталась в начале этого года. Семья на учете в ПДН не состояла, жалоб со стороны соседей на нее не поступало", - добавил полковник Горелых.