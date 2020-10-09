Пенсионеры, больные и школьники "атаковали" московское метро

К 7:30 утра в пятницу, 9 октября, 11 844 москвича в возрасте 65+, с хроническими заболеваниями или из числа школьников попытались пройти в метро. Причем пытались они не по одному разу – зафиксировано более 30 тыс. попыток, сообщили в пресс-службе дептранса столицы. "Мы делаем все, чтобы в метро не было скоплений — там спокойная обстановка", - отметили в ведомстве.

Напомним, с сегодняшнего дня московские власти отключили социальные карты и проездные у пенсионеров, школьников (которые, кстати, находятся на каникулах до 18 октября) и людей с хроническими заболеваниями.

"Более половины умерших от ковида (53%) имели сопутствующие заболевания. Среди них, наиболее часто встречаются болезни сердечнососудистой системы — 67% и заболевания эндокринной системы — 14% (в основном — сахарный диабет, на долю которого пришлось 86% от всех фоновых эндокринных заболеваний)", - напомнили в дептрансе.