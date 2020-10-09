09 Октября 2020
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Общество В России
(2004) |

Росздравнадзор не подтвердил данные о побочных эффектах средства от COVID-19

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения не нашла подтверждения информации о побочном эффекте лекарства от COVID-19 "Фавипиравир".

Ранее СМИ сообщали что у препарата от COVID-19 и средств на его основе возможен побочный эффект в виде "моторных нарушений". Такие выводы содержались в докладе Информационного центра по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 "ФармаCOVID" на базе ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.

В Росздравнадзоре заявили, что сведений о "развитии реакций, связанных с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения", не поступало.

Отмечается, что это относится как к названному препарату, так и к созданным на его основе "Авифавиру", "Арепливиру" и "Коронавиру", пишет РБК.

Напомним, применение препарата от COVID-19 "Фавипиравира" в амбулаторных условиях теперь указано в обновленных рекомендациях по лечению COVID-19 российского Минздрава.

Ранее министерство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов против коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — это "Арепливир" компании "Промомед" и "Коронавир" компании "Р-Фарм".

Ранее стало известно, что с 21 сентября в аптеках страны появится долгожданное лекарство от COVID-19 "Арепливир". Сообщалось, что в одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг, а сама упаковка в рознице будет стоить от 12 тыс. 320 руб. Такая стоимость нового препарата сильно удивила россиян.

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Росздравнадзор не подтвердил данные о побочных эффектах средства от COVID-19

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Теги: COVID-19, Фавипиравир, коронавирус, побочные эффекты



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