В Екатеринбурге из загоревшегося ресторана эвакуировались 15 человек

В одном из ресторанов Екатеринбурга случился пожар.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, поздно вечером в четверг поступил сигнал о пожаре на Сибирском тракте. На площади в 4 кв.м произошло возгорание жировых отложений в металлическом коробе дымохода ресторана, который находился на первом этаже пятиэтажного административного здания.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений из помещения самостоятельно эвакуировались 15 человек. В тушении были задействованы три единицы техники и 10 человек личного состава.

Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 23 часа 27 минут. Обстоятельства инцидента выясняют пожарные дознаватели.