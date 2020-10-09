В России растет количество магазинов-дискаунтеров на фоне нищеты населения

На фоне снижения доходов россиян в стране быстро растут торговые сети, работающие в формате жестких дискаунтеров.

За три года количество таких торговых точек увеличилось почти на четверть. Как считают аналитики, тенденция будет набирать обороты. Подтверждением этому может служить, в частности, выход в нишу продуктовых ритейлеров федерального уровня.

Цены в жестких дискаунтерах примерно на 15% ниже, чем в обычном дискаунтере. В настоящее время в стране насчитывается до 139,6 тыс. таких объектов. Большая часть из них — это магазины "у дома". Их отличает ограниченный ассортимент с выкладкой в транспортной упаковке.

Среди сетевых операторов жестких дискаунтеров всего один крупный игрок — "Светофор", у которого 712 магазинов.

Как отмечают эксперты, на рынке продуктового ритейла спрос смещается из гипермаркетов в сторону магазинов формата "у дома", в том числе жестких дискаунтеров, которые, набирая популярность, могут изменить общую картину отрасли, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, закредитованность россиян продолжит расти, так считает главный редактор Investing.com Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала прогноз рейтингового агентства S&P о том, что доля проблемных ссуд в крупнейших российских банках может в 2020 году достичь 12−15%. По словам Кошелевой, долговая нагрузка жителей России достигла 11%, треть закредитованных граждан (всего их около 42 млн) имеют долговые обязательства сразу перед несколькими кредитными организациями.