Администрацию Нижнего Тагила заставили обследовать аварийный многоквартирный дом

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку после обращения жителей дома №41 по улице Боровая.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре, жильцы жаловались на нарушение их жилищных прав. Здание находится в ненадлежащем техническом состоянии и требует мер по проведению обследования на предмет его аварийности. В доме в неисправном состоянии находятся лестницы, в подъезде выбиты стекла, имеются многочисленные трещины и пробоины в кровле здания, разрушены печные трубы и фасад, отсутствует ряд стропил, зафиксирован крен двух балконов.

Эксплуатация дома в указанном техническом состоянии создает угрозу жизни и здоровью жильцов, один из которых является инвалидом. Ранее жильцы дома неоднократно обращались в администрацию города с заявлениями о необходимости проведения обследования, чтобы признать дом аварийным, однако в мэрии это игнорировали.

Прокурор района обратился в суд с иском к администрации Нижний Тагил - исковое требование было удовлетворено. В результате дом признан аварийным и подлежащим сносу.