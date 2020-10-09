09 Октября 2020
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снос аварийного жилья, снос бараков (2017) | Фото: администрация Перми

Администрацию Нижнего Тагила заставили обследовать аварийный многоквартирный дом

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку после обращения жителей дома №41 по улице Боровая.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре, жильцы жаловались на нарушение их жилищных прав. Здание находится в ненадлежащем техническом состоянии и требует мер по проведению обследования на предмет его аварийности. В доме в неисправном состоянии находятся лестницы, в подъезде выбиты стекла, имеются многочисленные трещины и пробоины в кровле здания, разрушены печные трубы и фасад, отсутствует ряд стропил, зафиксирован крен двух балконов.

Эксплуатация дома в указанном техническом состоянии создает угрозу жизни и здоровью жильцов, один из которых является инвалидом. Ранее жильцы дома неоднократно обращались в администрацию города с заявлениями о необходимости проведения обследования, чтобы признать дом аварийным, однако в мэрии это игнорировали.

Прокурор района обратился в суд с иском к администрации Нижний Тагил - исковое требование было удовлетворено. В результате дом признан аварийным и подлежащим сносу.

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Администрацию Нижнего Тагила заставили обследовать аварийный многоквартирный дом

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Теги: дом, жилье, чиновники



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