Пять человек "погибли": на трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган перекрыли движение

8 октября на км 130+100 федеральной трассы Екатеринбург - Шадринск - Курган прошли масштабные учения.

Как сообщил Накануне.RU в Уралуправтодоре, совместно с МЧС, движение на участке было ограничено. Во время учений отработали обеспечение безопасного и беспрепятственного движения транспорта по автомобильным дорогам в условиях чрезвычайной ситуации.

Согласно легенде, на дороге произошла автоавария: водитель рейсового автобуса не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с легковым автомобилем "Лада Ларгус" и бензовозом. В результате ДТП пять человек погибли и 12 пострадали.

Движение на трассе было полностью заблокировано, образовался затор. Ситуация сильным снегом и метелью. В ходе учений на место аварии были направлены все оперативные службы.

Для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим на место был направлен вертолет санавиации. Для водителей установили палатки и организовали горячее питание.

В результате учений последствия ЧС ликвидированы в кратчайшие сроки.

Напомним, в сентябре на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган произошло смертельное ДТП. Один человек погиб, еще восемь получили травмы.

28-летний водитель ИЖ 2126-030, двигаясь со стороны Курганской области в сторону Екатеринбурга, по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу дороги.