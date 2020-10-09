WWF подключится к исследованиям загрязнения океана на Камчатке

Всемирный фонд дикой природы (WWF) готов содействовать в поиске причин загрязнения акватории Тихого океана на Камчатке.

Об этом Накануне.RU сообщили в правительстве региона. WWF войдет в состав научного штаба по изучению экологического происшествия в акватории Авачинского залива. В перспективе, как говорят власти, Фонд подключат к проведению всех основных экспедиционных и полевых исследований.

Ранее Росприроднадзор опубликовал результаты исследования проб воды и грунта с Халактырского пляжа на загрязняющие вещества. Пробы отбирались не только из самого океана, но и из окрестных речек и родников, впадающих в Авачинский залив.

В основном превышения обнаружены по общему железу (в 7,2 раза в одной из речек залива) и фосфат-иону - кислотному остатку фосфорной кислоты. Кое-где имеются превышения и по общим фенолам.

В водах Раковой бухты обнаружено превышение по нефтепродуктам в 1,4-2,2 раза.