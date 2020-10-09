Президент Киргизии намерен уйти в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выступил с официальным обращением к гражданам.

Это произошло на фоне продолжающихся протестов. Глава государства заявил о необходимости проведения в Киргизии новых парламентских выборов и отправки в отставку прежний кабмин. Жээнбеков сообщил, что готов уйти в отставку "после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти", говорится в сообщении на сайте президента.

Ранее в Киргизии заявили о пропаже Сооронбая Жээнбекова. Также неизвестно местонахождение премьер-министра Кубатбека Боронова. Последний подал в отставку 6 октября.