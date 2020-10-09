Москва готова ответить на возможные санкции из-за Навального

Если Евросоюз введет санкции против Москвы из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, Россия ответит встречными мерами, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

По ее словам, по делу Навального не предоставлено никаких доказательств, и Запад не стремится разобраться в ситуации, которую использует как предлог для введения санкций, сообщает телеканал "Дождь".

Как сообщалось, Франция и ФРГ согласовали санкционный список, в который попали девять российских чиновников, проходящих по делу о предполагаемом отравлении Навального.

Ограничительные меры затронут сотрудников Администрации президента России и структур госбезопасности. Им заморозят активы и запретят поездки в Европу.