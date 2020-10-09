09 Октября 2020
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Политика В России За рубежом
Циркон, ракета (2017) | Фото:inoreader.com

В Госдепе США отреагировали на запуск российской ракеты "Циркон"

США намерены выйти за рамки прошлых соглашений и охватить все ядерные боеголовки.

Такое заявление сделал представитель Госдепартамента, который таким образом отреагировал на запуск российской гиперзвуковой ракеты "Циркон".

"Мы продолжим следить за российской военной деятельностью и ракетными пусками, что предоставляет информацию для нашей политики в сфере контроля над вооружениями и безопасности", - отметил он, сообщает ТАСС.

На днях российские военные успешно испытали гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон". Министерство обороны опубликовало кадры с запуском.

Командующий Генштабом Вооруженных Сил России Валерий Герасимов с утра в среду, 7 октября, доложил президенту Владимиру Путину по видеосвязи о испытании нового российского оружия.

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В Госдепе США отреагировали на запуск российской ракеты "Циркон"

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Теги: Циркон, США, оружие



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