В Минпромторге посоветовали не ждать скорого разрешения продажи алкоголя в интернете

Разрешения на онлайн-продажу алкоголя в России в ближайшее время ждать не стоит.

"Пока сейчас, в ближайшее время, наверное, ждать этого не стоит. Я бы так сказал", - Как сообщил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов, сообщает РИА "Новости".

Напомним, "Яндекс.Маркет" предложил правительственной рабочей группе по "регуляторной гильотине", куда входят представители Минфина, алкогольных компаний, ассоциаций и прочие, рассмотреть новую версию проекта закона об онлайн-торговле алкоголем.

Документ разработали несколько участников группы. В случае его одобрения, проект направят в правительственную подкомиссию для утверждения.​

В настоящее время онлайн-продажи алкоголя в России под запретом. Однако он нелегально продается в интернете – рынок составляет 2–3 млрд руб. в год.