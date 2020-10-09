В Минпромторге посоветовали не ждать скорого разрешения продажи алкоголя в интернете
Разрешения на онлайн-продажу алкоголя в России в ближайшее время ждать не стоит.
"Пока сейчас, в ближайшее время, наверное, ждать этого не стоит. Я бы так сказал", - Как сообщил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов, сообщает РИА "Новости".
Напомним, "Яндекс.Маркет" предложил правительственной рабочей группе по "регуляторной гильотине", куда входят представители Минфина, алкогольных компаний, ассоциаций и прочие, рассмотреть новую версию проекта закона об онлайн-торговле алкоголем.
Документ разработали несколько участников группы. В случае его одобрения, проект направят в правительственную подкомиссию для утверждения.
В настоящее время онлайн-продажи алкоголя в России под запретом. Однако он нелегально продается в интернете – рынок составляет 2–3 млрд руб. в год.