Вместо антисептиков: бурятским школьникам закупили косметическое средство

В школы Бурятии закупили косметическое средство вместо антисептика.

Как заявил сопредседатель регионального отделения "Общероссийского народного фронта" Максим Киреенко, контракт оценивается как минимум в 60 млн руб. Речь идет о "средстве для рук с антибактериальным эффектом" от екатеринбургской компании "Новахим" под торговой маркой Vaitex. Оно не соответствует ГОСТу и не является антисептиком, говорит активист.

Кроме того, "Новахим" специализируется на производстве "незамерзайки", машинных масел и других технических жидкостей, не имеющих отношение к антисептикам.

Как заявили в региональном Минобрнауки, закупленное дезинфицирующее средство соответствует требованиям Роспотребнадзора, сообщает телеканал "360".

Тем временем, российские врачи напомнили, как правильно носить защитные маски во время пандемии.

Особенно опасно долго пользоваться одной и той же маской. В соответствии с предписаниями Роспотребнадзора маску следует носить не более двух часов, при этом, снимать ее необходимо, не касаясь лица.

Также врачи настаивают, что необходимо мыть продукты в упаковке, обрабатывать антисептиком пакеты, привезенные службами доставки.