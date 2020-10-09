СМИ: Франция и Германия согласовали санкционный список по делу Навального

Франция и ФРГ согласовали санкционный список, в который попали девять российских чиновников, проходящих по делу о предполагаемом отравлении политика Алексея Навального.

По данным издания Le Monde, которое ссылается на источники, ограничительные меры затронут сотрудников Администрации президента России и структур госбезопасности. Им заморозят активы и запретят поездки в Европу.

Список обсудят в Совете по иностранным делам в Брюсселе 12 октября, пишет "Коммерсант".

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал заявления Алексея Навального о его отравлении российскими спецслужбами "тупой русофобской пропагандой".

"Вряд ли кто-либо ждал от этого человека чего-либо, хотя бы близко похожего на правду", - сказал Нарышкин.