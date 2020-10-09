"Нам все равно. Быдло будет ездить". Пермские активисты устроили пикетную очередь против сокращения маршрутной сети

В Перми накануне вечером между ул. Ленина и Петропавловская, за монументом "Героям фронта и тыла" прошла пикетная очередь против сокращения маршрутной сети города. Организаторами пикета выступили участники Свердловского райкома КПРФ. К мероприятию также присоединились представители администрации, полиции, представители общественного движения "За новый социализм" и сами жители города. Всего в акции участвовало 12 человек, каждый из которых по очереди выходил с плакатом и через пять минут уступал место следующему активисту.

"Мы выступаем за сохранение общественного транспорта в его изначальном виде. Зачем менять транспортную сеть, которая была выстроена десятилетиями? Если говорить о новых районах, то пусть сеть просто дополняют и совершенствуют, как и положено. Сейчас же они просто хотят компенсировать дыру в 2 млрд за счет постоянных пересадок жителей и повышения тарифа", - рассказала Накануне.RU член Свердловского райкома КПРФ, помощник депутата Пермской городской думы Зинаида Токарева.

По ее словам в пикете участвовало не так много человек, поскольку в интересах же активистов соблюдать необходимые меры безопасности в непростой эпидемиологический период. Помимо этого, акция проходила в будний день, что уменьшает возможность присутствия всех заинтересованных, однако увеличивает вероятность быть увиденным и услышанным большого количества людей.

"Мы специально выбрали это место, так как именно там большая проходимость, - поясняет Токарева. - Во-вторых, там как раз идут, едут и пересаживаются люди, которые непосредственно пользуются общественным транспортом. На нашем пикете работала красная линия, опрашивались жители города и все как один крайне возмущены тем, что "порезаны" все привычные автобусы. Любая пересадка для здорового человека, особенно, когда он торопится или после работы уставший с сумками, это достаточно напряженно. Что говорить о маломобильных гражданах? Это просто самое настоящее издевательство, потому что им нужно сначала в автобус сесть, из него выйти, потом бежать полквартала, возможно с переходом дороги, чтобы снова залезть в транспорт. А есть же еще мамы с детьми, беременные женщины, инвалиды".

Токарева напомнила, что еще в 2019 г. проводились встречи с якобы населением, где рассматривать транспортную реформу позвали "лояльных бабушек", а депутат Анатолий Путин предложил одной из таких пользоваться онлайн расписанием транспорта, чтобы не ждать на остановке по 20-30 минут.

"Ну как не стыдно? У нее же кнопочный телефон, это же бестактно! - возмущается Токарева. - Либо они на самом деле не понимают, как это - ездить на общественном транспорте, либо это просто плевок в лицо: мы знаем, но все равно сделаем, быдло будет ездить".

Сейчас, по словам активистки, власти планируют перекроить 13 маршрутов и ввести маломерные автобусы, что, по мнению общественников, максимально нелогичное решение в виду ситуации с эпидемией коронавируса.

Напомним, администрация Перми представила депутатам городской думы проект оптимизации транспортной сети. Власти города предлагают убрать дублирующие маршруты и сократить некоторые действующие. Главная цель изменений – экономия бюджета.

Парламентарии инициативу не поддерживают, считают ее непродуманной и подчеркивают, что для оптимизации необходимы точные цифры по пассажиропотоку, загруженности рейса, в том числе в часы пик. Депутаты отмечают, что главной причиной возникновения "финансовой дыры" стал непрофессионализм тех, кто планировал расходы при реализации транспортной реформы. И "латать" эту дыру следует не за счет населения.