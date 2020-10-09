Пищевое машиностроение, несмотря на кризис, показывает рост и ориентированность на экспорт

8 октября 2020 в рамках выставки "Агропродмаш-2020" состоялся IV форум "Пищевое машиностроение-2020" при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ.

Участники отметили, что пандемия нарушила все привычные экономические связи во всем мире в целом и в России в частности. Производители машин и оборудования для пищевой промышленности испытывали сложности с поставками комплектующих, столкнулись с резким падением спроса на всех рынках, были вынуждены решать проблему роста себестоимости продукции из-за изменения курса валют. Но как рассказали на форуме, трендом 2020 года в пищевом машиностроении стало увеличение поставок на экспорт - в страны СНГ на 58%, в страны дальнего зарубежья - на 42%, таким образом за семь месяцев 2020 года поставок было на 1 млрд руб. больше, чем в 2019 году. Производство отрасли пищевого машиностроения в 2020 году, несмотря на сложности, ожидается на уровне 2019 года, по сравнению с 2017 годом произойдет рост на 4 млрд руб.

О состоянии отрасли

Заместитель директора ассоциации "Росспецмаш" Денис Максимкин рассказал, что за 2017-2019 годы отрасль достаточно успешно развивается, отгрузка на внутренний рынок выросла на 27% и в 2019 году составила 52,4 млрд руб, доля на внутреннем рынке выросла на 7% до 45% от общего объема потребления, экспорт вырос на 29% до 6,3 млрд руб. Численность работников отрасли сохранилась на уровне 2017 года, но при этом выросла средняя ежемесячная зарплата, она составила чуть больше 40 тыс. руб. - это рост на 17%. Также выросла производительность труда на 28% и составила более 4 млн руб. на одного человека.

Он особо обратил внимание, что угрозой для производства остается пошлина на большинство машин и комплектующие.

Были означены и вопросы, которые требуется решить в отрасли при участии производителей, среди них повышение ставок таможенных пошлин на импорт машин и оборудования, отмена льготы по уплате НДС для импортеров и обеспечение стабильной господдержки. Последний пункт уже реализуется.

Отрасль получает господдержку, направления которой можно увидеть на графике ниже. Объем финансирования в 2020 году составил 2 млрд 500 млн руб., проведен отбор получателей субсидий, и в проект реестра включено 26 компаний на 1 353 млн руб., планируется проведение дополнительного отбора получателей на остаток. Минпромторгом России на 2021 год и плановые 2022-2023 годы направлено предложение о финансировании постановления о субсидиях в размере 2 млрд руб. ежегодно.

Директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Мария Елкина на форуме напомнила, что председатель Правительства утвердил стратегию развития пищевого машиностроения, в которой для всех подотраслей установлены индикаторы и показатели:

"Наша основная цель - втрое увеличить производство продукции, увеличить долю присутствия на российском рынке как минимум до 60% и расширить сферу присутствия на рынках других стран".

По словам представителя Минпромторга, за 2019 год был сделан небольшой шажок в достижении этих показателей. Так, доля на внутреннем рынке составила 45%, и это вдвое больше, чем в 2012 году. Елкина выражает уверенность, что к 2030 году стратегические цели реализуются, и планы будут даже перевыполнены.

При этом она отметила, что 2020 год оказался вызовом для промышленности, и некоторые предприятия не смогли выстоять. "Но в целом отрасль пережила пандемию и спрос на внутреннем рынке на российские машины увеличился", - сказал Елкина.

Нехватка собственных комплектующих как одна из проблем

В производстве пищевого сектора есть и сильные, и слабые стороны, рассказал заместитель директора ассоциации "Росспецмаш" Денис Максимкин. Так, среди положительных моментов отмечается высокое качество продукции, компетентность сотрудников, конкурентоспособная стоимость, адаптивность оборудования, собственные конструкторские службы, что как мы видим, и отражается на высокой экспортной ориентированности. Но к слабым сторонам можно отнести важный фактор - недостаточность объема производства, нехватка инженерных и рабочих кадров. Зависимость от импортных комплектующих также создает проблемы в условиях устаревшего станочного парка. Можно было бы заменить комплектующие российскими, но их качество пока оставляет желать лучшего на фоне других острых вопросов (слабая развитость инжиниринговых услуг на базе отечественного оборудования, например).

В Минпромторге обещали, что на производство компонентов будут брошены силы и начнут раздаваться гранты в следующем году. Также оказывается поддержка производству новой продукции и министерство призывает машиностроителей участвовать в тестировании отечественных комплектующих, аналоги которых пока закупаются ими за рубежом по более высоким ценам, чем могут быть у наших производителей.

При этом производители машин отмечают, что чаще всего иностранные комплектующие на самом деле занимают не 60%, а все 90%, так как заказчики выставляют такие условия для машин.

"Мы не хотим, чтобы у вас внутри было хоть что-то отечественное, нам нужна машина а-ля итальянская", - рассказал на форуме генеральный директор "Аврора Пак Инжиниринг" Михаил Шапоров.

При этом всем известно, что многие наши комплектующие ничем не уступают импортным. Также тендеры на производство чаще выигрывают зарубежные компании, хотя они предоставляют свои особые требования, в отличие от местных производителей, но отечественные компании даже не могут пройти отбор из-за завышенных для них "драконовских" требований заказчика. В этом производители видят причину того, почему доля на рынке отечественного продукта не такая большая, как хотелось бы Минпромторгу.

Ковид внес изменения - антисептик вытеснил пиво?

Генеральный директор "Аврора Пак Инжиниринг" Михаил Шапоров, как представитель производителей оборудования, заявил, что за текущий непростой для всех год их компании удалось даже продвинуться в новых единицах и модификациях, удалось нарастить обороты.

"Это история не уникальная, - сказал Шапоров, - мы производим оборудование для розлива для различных отраслей, в том числе фармацевтической, и когда начался этот бум, пищевой рынок "скокнулся" в один момент, и не секрет, что у нас в стране начали производить антисептики, которые начала потреблять вся страна, а поскольку мы изначально занимались этим направлением, мы начали работать с крупнейшими производителями антисептиков в стране, они у нас начали заказывать оборудование где-то за 3-4 месяца до пандемии. Видимо, что-то знали ".

Производитель отметил переориентацию среди производителей продуктов даже на уровне тех, что занимались пивом - они стали заказывать оборудование для производства антисептиков. Сейчас, по словам Шапорова, этот "антисептический бум" сошел на нет, но, может быть, будет вторая волна, и как она повлияет на рынок, неизвестно, но он этой продукцией уже перенасыщен.

Производители не теряют оптимизм, они особо отмечают, что пять лет назад не знали, для чего вообще нужен Минпромторг, а сейчас, действительно, стимулирующие меры поддержки оказывают реальную помощь, Шапоров признал, что их компания пользуется "всеми благами", которые предоставляет государство. Производители считают, что главной помощью от государства теперь будет стимулирование их клиентов - это обеспечит рост производства.

Выставку "Агросалон" посетил заместитель председателя Правительства Юрий Борисов, в связи с этим глава ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин в своем видео-обращении отметил, что очень важно, ожидая поддержки государства, показывать и результаты работы:

"Очень важно показывать свои успехи, наработки, свою продукцию, очень важно озвучивать проблемы и ставить вопросы, предлагать реалистичные пути решения существующих проблем. Именно поэтому форум пищевого машиностроения - очень важное мероприятие. Это уже четвертый форум, в трех из них я участвовал с удовольствием, для меня это очень важно и почетно. Надеемся услышать, что политика, нацеленная на улучшение условий в нашей работе, будет продолжаться".