"Ушёл из бизнеса, чтоб сделать Москву лучше". Как и почему столичный управленец Максим Ликсутов стал главным по транспорту

Мэрия столицы всегда в центре внимания журналистов. И пояснять почему - никому не надо. Но "ковидная" эпоха, в которой сейчас живет страна, в разы повысила интерес к столичным чиновникам, их решениям и эффективности таковых. Одним из ярких персон столичной мэрии является глава департамента транспорта Максим Лискутов. Транспорт в Москве - это очень не простая сфера, в которой имеется целый клубок накопленных предыдущими десятилетиями проблем. В последнее время москвичи отмечают серьезные позитивные сдвиги в своей транспортной истории. Логично, что эффективность решений вызывает интерес к личности чиновника, непосредственно отвечающего за транспортные столичные коллизии.

Итак, Максим Ликсутов. Московский чиновник, пришедший на госслужбу из бизнеса. Долларовый мультимиллионер, занимал 157-ю строчку списка Forbes в 2013 году. Много лет занимался транспортным, логистическим и экспедиторским бизнесом, руководил множеством крупных компаний. С 2011 года работает в Правительстве Москвы, возглавляет Департамент транспорта. С 2012 года — заместитель мэра Москвы.

Максим Станиславович родился в 1976 в Эстонской ССР, куда его родители переехали из глубинной России на заработки. Отец работал на градообразующем предприятии — локсинской верфи, семья жила в этом небольшом городке на самом севере республики. После окончания школы, в середине 90-х, Максим поехал учиться в Калининград, но позже его затянуло в бизнес. Сергей Глинка, ныне успешный бизнесмен, предложил юному соседу по дому поучаствовать в налаживании процессов перевалки и очистки угля из России.

К началу 2000-х годов бизнес начал приносить солидный доход. Знакомства Глинки с влиятельными людьми из России обеспечили компаньонам выгодные условия, и дальнейшее развитие транспортно-экспедиторских компаний происходило уже при помощи ресурсов российского министерства путей сообщения (МПС). Максим Ликсутов и Сергей Глинка ориентировали бизнес на железнодорожные грузоперевозки разных категорий товаров с переименованием компании «Иристон-Сервис» в «ЮниТранс».

Затем был успешный опыт работы еще и в финансовой сфере. Максим Ликсутов руководил финансовым подразделением компании «Трансгрупп АС». В 2007 году большинство эстонских активов было переведено в Россию: по слухам, амбиции Ликсутова по развитию эстонского рельсового транспорта не были поддержаны властями, поэтому малая родина перестала быть привлекательной с точки зрения дальнейших перспектив. По другой версии, инициативам Ликсутова стали «перекрывать кислород» после критической оценки сноса памятника советскому солдату. Как бы то ни было, несмотря на полученное в 2005 году гражданство Эстонии, Максим Ликсутов и Сергей Глинка окончательно утвердились в идее перевода своих компаний в Москву.

Немногим ранее партнёры начинают присматриваться к пассажирским перевозкам, решаясь на отчаянный эксперимент: запуск первого частного электропоезда. В 2005 году, совместно с РЖД и другими партнёрами создали компанию ООО «Аэроэкспресс», задачей которой стало проектирование и создание комфортабельного и высокоскоростного транспорта по перевозке пассажиров от аэропортов в центр столицы. Вместе с этим РЖД покупает пакет акций ранее созданного предприятия «Трансмашхолдинг», что позволило быстро и эффективно развивать пригородный рельсовый транспорт в Москве и Подмосковье.

В 2009-2010 годах гендиректором «Аэроэкспресса» стал Максим Ликсутов. Это назначение, вероятно, и предопределило дальнейший карьерный рост бизнесмена: именно на этой должности Ликсутов Максим стал интересен властям как грамотный и эффективный руководитель. В 2011 году, после рабочей поездки Владимира Путина, Владимира Якунина и Сергея Собянина на аэроэкспрессе до Москвы из Шереметьево, Максим Ликсутов был приглашён в качестве советника мэра Москвы по вопросам развития транспорта.

И вскоре, в декабре 2011 года, Ликсутов Максим Станиславович возглавил Департамент транспорта Москвы, а ещё через год сменил Николая Лямова на посту заммэра по транспортным вопросам и развитию транспортной инфраструктуры.

Подход молодого чиновника к преобразованиям отличался от предшественника: Максим Ликсутов не боится экспериментов и нововведений, активно привлекая бизнес-структуры к развитию столичного транспорта. Кстати, изначально столичные СМИ сообщали, что Сергей Собянин, мол, позвал Максима Ликсутова в свою команду, продолжая политику набора молодых и опытных кадров, открытых к нетривиальным подходам к решению задач. Сейчас Максим Ликсутов занимается преобразованием общественного транспорта, стремясь переориентировать население с приоритета личного транспорта на городской.

Сейчас молодой чиновник в разводе, был женат на Татьяне Ликсутовой, известной в Эстонии модели. После развода в 2013 году бывшая жена стала богатейшей женщиной Эстонии, сейчас проживает в Подмосковье. Как и её бывший супруг, Татьяна Ликсутова отказалась от эстонского гражданства в пользу российского в 2013 году. Согласно сообщениям эстонской прессы, в 2016 году Татьяна Ликсутова родила дочь, но эта информация не была подтверждена или опровергнута самой Татьяной. Достоверно известно, что от брака с Татьяной Ликсутовой у градоуправленца двое детей: старший сын Оскар и младший сын Роберт.

О личной жизни Максим Ликсутов не любит распространяться, в социальных сетях ему вообще некогда сидеть. Всего его интервью носят сугубо рабочий характер. Кстати, о результатах деятельности транспортных подразделений московского Правительства Максим Станиславович нередко отчитывается перед населением на радиоэфирах. А блог на сайте Гортранса, который ведет Максим Лискутов, для москвичей серьезный источник полезной информации о текущих направлениях деятельности, проблемах и перспективах.