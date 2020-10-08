08 Октября 2020
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Образование Ханты-Мансийский АО - Югра
школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Школьники Югры выйдут на каникулы уже 26 октября

В школах Ханты-Мансийского автономного округа объявлены двухнедельные каникулы. Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона, начнутся они уже 26 октября и продлятся до 8 ноября включительно.

Напомним, что в округе все еще действует режим самоизоляции для жителей 65+, беременных и людей с хроническими заболеваниями. На территории Югры зафиксировано 23 тыс. 777 случаев заражения коронавирусом. Из них 21 тыс. 677 выздоровели, 198 человек – не смогли победить болезнь.

Напомним, сегодня глава региона Наталья Комарова сообщила о положительном результате теста на COVID-19 и уходе на удаленный режим работы.

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Школьники Югры выйдут на каникулы уже 26 октября

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Теги: каникулы, школьники, коронавирус



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