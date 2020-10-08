Жириновский отметил необходимость вакцинировать депутатов Госдумы от коронавируса

В случае, если депутаты не будут делать прививки от COVID-19, Государственная Дума может уйти на карантин. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио "Говорит Москва".

По его словам меры по предотвращению заражения коронавирусом уже принимаются, однако этого недостаточно для депутатов, численность которых исчисляется сотнями. Особенно в преддверии 13 октября, когда все соберутся в одном зале.

"Уже 60 человек, сейчас мы их проверим, будет 100 человек, потом – 200. Потом мы закроем Думу и напишем – Дума ушла на карантин", - сказал Жириновский.

По его словам, на месте председателя Госдумы лидер ЛДПР запретил бы допуск в зал при отсутствии прививки от коронавируса, поскольку в зале с 450 людьми, сидящими рядом, риск заражения резко увеличивается.