Глава Европарламента Давид Сассоли уйдет на самоизоляцию из-за риска заражения COVID-19

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли сообщил об уходе на самоизоляцию, в связи с недавним общением с сотрудником, зараженным коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщает Интерфакс со ссылкой на твиттер председателя.

"Недавно я общался с одним из моих сотрудников, у которого сегодня оказался положительный результат теста на COVID-19. Я чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет. В соответствии с правилами я буду самоизолироваться на требуемый период для проведения необходимых проверок", - написал Сассоли.

Напомним, что председатель Европейского парламента в марте уже уходил на самоизоляции по прибытию из Италии.