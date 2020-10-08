Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов заразился COVID-19

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов получил положительный результат теста на COVID-19. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

"Дорогие земляки! Тестирование на COVID-19 прохожу регулярно. Получил результат очередного теста, он — положительный. Коронавирус не обошел стороной и мою семью. Самочувствие нормальное, буду работать из дома. Остаюсь на связи со всеми", - сообщил мэр города.

Воронов также пожелал горожанам здоровья и призвал не забывать о мерах безопасности.

Напомним, в регионе зафиксировано уже 16 тыс. 534 случая заражения коронавирусом, 4 тыс. 175 из которых – в Новом Уренгое. 13 тыс. 604 человека выздоровели, 104 – не пережили COVID-19.